В райцентре Стрый Львовской области упал с крыши супермаркета и погиб 17-леткий подросток, пытавшийся сделать селфи, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
«24 мая в 22:30 в г. Стрый во время селфи упал с крыши магазина «Фуршет» житель Стрыя 2001 года рождения, который от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщени.
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