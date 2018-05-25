Около тысяче поклонникам футбольной команды «Ливерпуль» отменили рейсы в Киев из-за того, что международный аэропорт «Борисполь» не смог выделить время для посадки самолетов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Sky News.

В Киев должны были лететь три самолета, однако их рейсы отменили.

В футбольном клубе «Ливерпуля» считают, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта из-за размеров самолетов.

«С глубоким сочувствием нам пришлось отменить три рейса в Киев. Из-за большого количества рейсов в Киев, аэропорт «Борисполь» не смог выделить время для самолетов», - говорится в заявлении турфирмы World Choice Sports.

В компании добавили, что «исчерпали все возможности, чтобы попытаться получить время для посадки самолетов».

«Мы получили посадочные слоты от аэропортов Ливерпуля и Манчестера и мы подали заявки на слоты в правильном порядке и сроками Киеву. Еще раз подтверждаем, что это проблема у Киева», - отметили в туроператора.

В то же время в футбольном клубе заверили, что продолжают пытаться решить эту проблему.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украине, пытаясь разрешить ситуацию, которая оставила около тысячи поклонников, без полетов в Киев к финалу Лиги чемпионов», - говорится в заявлении.

Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

«Спасибо за вашу помощь и поддержку. Сейчас близки к решению, больше деталей будут позже», - написал он в Twitter.

Позже Андерсон сообщил, что «Кличко помог провести переговоры с директором «Борисполя» и забронировать два часовых слота».

«Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить», - написал он.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».