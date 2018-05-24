В Ржищеве Киевской области полиция применила огнестрельное оружие для остановки подозрительного автомобиля, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, во время несения службы группа реагирования патрульной полиции пыталась остановить машину, водитель которой своими действиями вызвал подозрение у правоохранителей. Однако водитель проигнорировал законное требование полицейских. Пытаясь убежать, он повредил служебную машину и подвергал опасности других участников дорожного движения.

«Критически оценив ситуацию и руководствуясь действующим законодательством, а именно Законом Украины «О Национальной полиции», полицейские применили табельное огнестрельное оружие. Чтобы остановить автотранспорт, правоохранители осуществили несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. После чего заблокировали движение транспорта и задержали правонарушителя», – говорится в сообщении.

Как оказалось, за рулем автомобиля была 25-летняя молодая девушка. Сейчас ее доставили в больницу для медицинского освидетельствования.