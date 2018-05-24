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Украина заблокировала активы генерального директора российского международного информационного агентства «Россия» Дмитрия Киселева и запретила ему въезд в страну, а также лишила госнаград эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Согласно документу, в отношении Киселева применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленные законом. Санкции в отношении него введены бессрочно, передает 112 Украина.

В отношении Кобзона применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.  

Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.п.

Также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной думы и членов Совета федерации Федерального собрания России и т.п.
ForUm

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