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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на следующей неделе состоится заседание СНБО, на котором Украина продолжит действующие санкции и введет новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.

Об этом Турчинов заявил во время выступления на 11-м Киевском форуме безопасности, сообщает УНИАН.

Секретарь СНБО выразил благодарность странам Запада за введены санкции против России. «Очень важные последние санкции, которые принял президент США Трамп, которые достаточно существенные и болезненные для РФ», - отметил он.

Турчинов заявил, что «по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, на котором будут продолжены санкции, которые существуют против РФ и будут продублированы санкции, которые принимают США и европейские страны». 

Как ранее сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

10 апреля Порошенко заявил, что поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов. 

 
ForUm

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