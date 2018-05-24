Киевская городская государственная администрация объявила карантин в микрорайоне Быковня Деснянского района из-за выявленного бешенства у собаки.
Об этом говорится в протоколе собрания специальной комиссии, текстом которого располагают Українські Новини.
Согласно ему, зона микрорайона, ограниченная улицей Жукова и проспектом Броварским, признана зоной повышенной опасности и в ней объявлен карантин.
Карантинные ограничения будут сняты через 2 месяца после последнего выявленного случая заболевания животных бешенством.
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