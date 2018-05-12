11 мая в 9:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение от капитана-координатора морского спасательного координационного подцентра об исчезновении двух рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители Бердянска, 10 мая на лодке «Амур» вышли в море с территории базы отдыха «Искра» Бердянской косы и до сих пор не вернулись.

Для проведения поисковых работ был задействован спасательный катер «ПРК-03» и 3 человека личного состава.

По данным Интерфакс-Украина, рыбаки вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в г. Ейск Краснодарского края. Жена одного из них сообщила о звонке от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища,

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.

Членов экипажа могут обвинить в терроризме, предположили в Госпогранслужбе.