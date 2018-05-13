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Российские пограничники задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

«В четверг, 10 мая, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что маломерное судно и подозреваемые в браконьерстве доставлены в порт Ейска.

«В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения», - сказал собеседник.

Напомним, 11 мая стало известно, что в акватории Бердянска спасатели ГосЧС начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые более суток назад вышли на катере в Азовское море.

Позднее появилась информация, что рыбаки вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в Ейске. Жительница Украины получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в Ейске Краснодарского края РФ.
ForUm

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