Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис для борьбы с фейковыми сообщениями в средствах массовой информации.

Об этом он сообщил в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …</p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/999367582271422464?ref_src=twsrc%5Etfw">23 мая 2018 г.</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Собираемся создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его «Pravda», - написал Маск.

Маск отметил, что сайт будет защищен от ботов с целью предотвращения распространения дезинформации.