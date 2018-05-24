ПАО «Укрзализныця» для удобства пассажиров добавила новую опцию – информирование о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне. Теперь об этом пассажиры могут узнать на этапе приобретения билетов в онлайн-системе, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«В системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, есть ли в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит, кондиционер в этом вагоне есть. Эта информация будет указана и в приобретенном билете», - говорится в сообщении.

Новая опция актуальна для региональных поездов и поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что в 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 54 новые пассажирские вагоны и провести капитально-восстановительный ремонт 150 вагонов. Все вагоны будут оборудованы системами кондиционирования воздуха.