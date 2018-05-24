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На контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» сотрудники специального подразделения налоговой полиции Государственной фискальной службы совместно с пограничниками, которые вовлечены в состав Объединенных сил, во время углубленного осмотра автомобиля Kia Cerato обнаружили брендовые сумки и украшения Chanel общей стоимостью 534 660 грн. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как стало известно, пассажир автомобиля, житель Донецка, пытался скрыто перевезти указанный товар с временно оккупированной территории Украины.

По данному случаю составлен протокол об административном правонарушении, товарно-материальные ценности изъяты.

 
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