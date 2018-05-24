Cуд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет юридического права блокировать своих критиков-пользователей в Twitter. Об этом сообщает Reuters.

«Судья Наоми Рейс Бухвальд постановила, что критики, комментирующие твиты Трамп, имеют право высказывать свое мнение, и если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Министерство юстиции США выступило против постановления суда.

Twitter отказался от комментариев, так как не задействован в судовом процессе.

Ранее Трамп заявлял, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, а его Twitter – единственный способ доносить правду.