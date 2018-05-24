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За прошедшие сутки, 23 мая, боевики 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли минометы по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Во время боевых действий 2 военнослужащих были ранены. По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 3 оккупантов.

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям.
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