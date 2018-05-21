Украина и Румыния договорились о запуске с 1 января 2019 года пассажирского поезда между румынским городом Сучава и Черновцами, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По данным ведомства, 17-18 мая 2018 года в городе Черновцы под председательством заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя состоялось заседание Рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией. Румынскую делегацию возглавила государственный секретарь Министерства транспорта Румынии Мария Магдалена Григоре.

Отмечается, что на обсуждение был вынесен вопрос развития железнодорожного и автомобильного сообщения, организации пассажирских и грузовых перевозок (в частности связанных с пересечением границы и работой пунктов пропуска) и вопросы получения разрешений на двусторонние и транзитные перевозки.

Относительно железнодорожных пассажирских перевозок, стороны договорились о введении с 1 января 2019 года двух пар поездов (4 поезда) в обе стороны, которые обеспечат соединение между городом Сучава (Румыния) с пересадкой на станции Вадул-Сирет и Черновцами.

Стороны также пришли к общему решению о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA по территории Украины и Румынии и договорились о дальнейшем содействия их развитию. Маршрут следования контрейлерного поезда в составе 22 железнодорожных платформ и 1 вагона для перевозки водителей будет через Вадул-Сирет (Румыния) - Руссе (Болгария), расстояние 605 км и время следования 33 часа. Румынская сторона будет способствовать и поддерживать пользователей этой системы через механизмы компенсации путем выдачи им транзитных разрешений.