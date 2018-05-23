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Правоохранители задержали мужчину, который поджег государственные флаги в Городке Львовской области, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В Городоцкое отделения полиции 22 мая поступило сообщение о том, что около 22.20 неизвестный мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.

Сотрудики полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией пола, - до трех лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие злоумышленника к совершению правонарушения.

 
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