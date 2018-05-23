Ежедневно украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии посещает врач. Об этом в эфире Громадського радио сообщила сестра режиссера Наталья Каплан.

«Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он по-прежнему стоит на своем», - сказала Каплан.

По ее словам, доверять словам врача о состоянии Олега нет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние. «На следующей неделе к нему еще раз поедет адвокат и еще раз со всеми переговорит. Никого другого пока не допускают», - сказала Каплан.

По ее словам, информацию о состоянии Олега сейчас можно получать только от адвоката.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.