также в разделеОбщество
У Трампа назвали Донбасс самым опасным местом в мире для русскоязычных 58
Хакеры обнаружили паспорта граждан РФ Левочкина и Бойко 22
Польская писательница с украинскими корнями стала лауреатом Букеровской премии 38
МИД: Обеспокоенности не решают проблему защиты гражданских на Донбассе 25
Минобразования рекомендует усилить охрану учебных заведений 40
Полиция назвала причину массового отравления в харьковской школе 67
22 мая. Картина дня 58
Все школы Харькова возьмут под охрану 47
Адвокат Савченко утверждает, что защищает ее бесплатно 37
В Украине впервые испытали Javelin 121
В РФ заявляют, что не получали предложений об обмене Сенцова на Вышинского 35
Исследование: Чешские депутаты регулярно ездят в ОРДЛО и Крым 59
Кольченко готов поддержать голодовку Сенцова 38
Отравление суррогатом в Борисполе: Единственный выживший сбежал из больницы 46
Среди должников по уплате алиментов – более 13 тысяч женщин 41
Чехия хочет ускорить трудоустройство украинцев 69
Бескидский тоннель откроют на день раньше запланированной даты 57
ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека 84

Ежедневно украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии посещает врач. Об этом в эфире Громадського радио сообщила сестра режиссера Наталья Каплан.

«Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он по-прежнему стоит на своем», - сказала Каплан.

По ее словам, доверять словам врача о состоянии Олега нет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние. «На следующей неделе к нему еще раз поедет адвокат и еще раз со всеми переговорит. Никого другого пока не допускают», - сказала Каплан.

По ее словам, информацию о состоянии Олега сейчас можно получать только от адвоката.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги