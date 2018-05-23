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Неизвестные лица облили черной краской памятную доску, установленную в Запорожье на улице Добровольческих батальонов, сообщает Радио Свобода.

На знаке, установленном в марте 2017 года, перечислены имена 11 украинских добровольцев из Запорожья, погибших во время военных действий на Донбассе.

«Уже дважды на эту доску напали, обливают краской черной. Приходится отчищать доску и красить стены», - сообщил ветеран войны на Донбассе, депутат городского совета Вячеслав Зайцев.

В пресс-службе полиции Запорожья сообщили, что к ним пока не поступали обращения по факту надругательства над памятной доской, проводится проверка информации относительно инцидента.
ForUm

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