также в разделеОбщество
В ГПУ рассказали подробности задержания чиновников Госгеокадастра на Закарпатье
В Одессе возле места проведения марша задержали мужчину с гранатой 9
Вид на жительство начнут оформлять в форме ID-карт 16
Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест 15
Суд не начал рассмотрение трети из 127 дел НАБУ 12
Украина просит не признавать отчет России о выбросах и парниковых газах 31
НАПК направило в суд протоколы по Денисовой 15
СБУ займется «правовой реабилитацией» пособников боевиков 24
Завтра в Украине уже +32 34
Наев назвал главное отличие ООС от АТО 61
Состояние здоровья избитого Найема резко ухудшилось 208
В Десятинном монастыре опровергли информацию о наличии у настоятеля российского гражданства 53
В Госгеокадастре Закарпатья отрицают задержание взяточников 34
Правоохранители ищут пятого участника нападения на Найема 40
Прокуратура просит арестовать трех подозреваемых в избиении нардепа 49
Руководство Госгеокадастра Закарпатья задержали на взятке в $200 тысяч 40
НАПК проверит декларации замминистра юстиции и замглавы Нацполиции 35
Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы МВД по делу Майдана 32

Командующий Операцией объединенных сил  Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся. Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

«На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся», - сказал Наев.

В то же время, он отметил, что подразделения украинской армии прошли обучение для эксплуатации указанных ракетных комплексов.

Наев отказался спрогнозировать, когда Javelin будут поставлены Объединенным силам на Донбассе.

Как сообщал ForUm, 1 мая Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги