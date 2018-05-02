Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся. Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

«На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся», - сказал Наев.

В то же время, он отметил, что подразделения украинской армии прошли обучение для эксплуатации указанных ракетных комплексов.

Наев отказался спрогнозировать, когда Javelin будут поставлены Объединенным силам на Донбассе.

Как сообщал ForUm, 1 мая Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.