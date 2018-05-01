Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook.



«Приветствую живой интерес – и в Украине, и за ее пределами – к поставке нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии», – написал он.

Порошенко также поблагодарил президента США Дональда Трампа «за справедливое решение в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии». «Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность – он продемонстрировал лидерство и важный пример», – подчеркнул он.

«Рассчитываю на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран «Большой семерки»: цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.