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Сегодня, 22 мая, около в 10:48 в селе Большая Бакта Береговского района Закарпатской области возник пожар в пригородном поезде Королево-Батево, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

Возгорание, возникшее во время остановки на станции, заметил машинист. Он отцепил вагон-кабину машиниста и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей.

Дежурное отделение 12-государственной пожарно-спасательной части Берегово, прибывшее по вызову, локализовало пожар в1 1:03 и полностью ликвидировало его в 11:15. На месте работали 9 пожарных и два спецавтомобиля.

Движение по железной дороге полностью восстановлено. Травмированных и погибших не было.
ForUm

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