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Некоторые чешские депутаты и сенаторы регулярно противоправно посещают оккупированные Россией территории на востоке Украины и АР Крым.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Европейские ценности» (Прага), сообщает Укринформ.

«Чешские депутаты и сенаторы регулярно путешествуют в восточную Украину и Крым - регионы, страдающие от конфликта с пророссийскими сепаратистами. Одной из конкретных целей таких путешествий является легитимизация внешней политики России не только в интересах внутренней российской пропаганды, но и также для международной аудитории», - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что больше всего Кремль для выполнения таких заданий привлекает чешских политиков, которые представляют Коммунистическую партию Чехии и Моравии (KSСM), а также политическую силу националистической идеологии «За свободу и прямую демократию» (SPD).

В целом, по подсчетам экспертов, по меньшей мере, 12 чешских политиков один или несколько раз посещали оккупированные РФ украинские территории на протяжении 2014-2018 годов.

Как также отмечается, такое поведение некоторых чешских депутатов и сенаторов не имеет ничего общего с официальной позицией Праги относительно введенного режима санкций против РФ.

«Кремль по всей Европе ищет депутатов, сенаторов и других публичных лиц, которые бы действовали, например, как наблюдатели на выборах и легитимизировали их. С другой стороны, чешские политики становятся источником информации для российских специальных служб», - отмечается в исследовании.
ForUm

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