«Укрзализныця» планирует завершить строительство Бескидского тоннеля 25 мая этого года. Об этом рассказал и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Проект, который должен быть закончен осенью, мы планируем завершить на полгода раньше. Бескидский тоннель должен быть открыт 25 мая 2018. Железнодорожники будут работать, чтобы это стало возможным раньше запланированного», - рассказал Кравцов.

И.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» также сообщил, какие именно проекты будет реализовывать общество для улучшения пропускной способности инфраструктуры и повышения эффективности перевозок: «В этом году мы начинаем проекты общей стоимостью более 10 млрд гривен. Они уже докладывались на уровне правительства и министерств».

Среди них, по словам Кравцова, масштабный проект электрификации направления Долинская - Николаев - Колосовка, который касается выхода в Николаевский морской торговый порт и являются стратегическими для аграрной отрасли Украины. А проект электрификации направления Потоки - Золотнишине важен для улучшения операций в металлургическом и рудном комплексе Украины.

«Электрификация направления Ковель - Изов - Госграница - выход украинских грузов на европейские рынки. Сегодня это является узким местом на нашей транспортной карте», - подчеркнул Кравцов.

Всегда в поле зрения топ-менеджмента Укрзализныци и железнодорожное сообщение с Мариуполем: в этом году общество продолжит улучшать пропускную способность направлении Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь. «Это расширение пропускной способности в направлении Мариуполя. Мы много сделали за прошлый год: подняли с 14-15 пар грузовых поездов в сутки до 22. Это существенный рост за один год. Планируем поднять до 28 до конца этого года», - рассказал и.о. председателя правления.

Ранее сообщалось, что железнодорожники укладывают второй путь в середине Бескидского тоннеля. Продолжаются работы по подготовке к обустройству контактной сети в тоннеле и на подходах к нему. Ежесуточно на объекте работают около 100 путейцев, энергетиков и строителей.