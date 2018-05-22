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Вчера, 21 мая, на Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, украинскими военными была уничтожена передовая позиция боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Днем в районе поселка Троицкое в зоне ответственности 54-й бригады сепаратисты начали обстрел наших передовых позиций. Боевая группа К-2, входящая в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно. В небо сразу был поднят беспилотник. Была определена конкретная позиция, откуда по нам ведется обстрел», – отметил он.

Мысягин подчеркнул, что ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1, ЗУ-23-2 и ПТУРа, который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью. Опорник выгорел и обвалился.

«Профессиональные и быстрые действия бойцов, предотвратили возможные наши потери и нанесли существенный урон противнику», – подытожил он.

Напомним, 18 мая стало известно, что населенный пункт Пивденне (Чигири) в Донецкой области находится под контролем украинских военных.

 

 
ForUm

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