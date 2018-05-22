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Наибольшая нагрузка на правоохранителей будет при сопровождении фанов Лиги чемпионов к месту проведения финального матча – НСК «Олимпийский». Об этом сегодня, 22 мая, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время инспектирования ситуационного центра полиции города Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«По маршруту передвижения болельщиков будут работать все правоохранительные подразделения: оперативно-тактические группы, взрывотехники, кинологи, антиконфликтные группы, велопатруль и мобильные полицейские центры», - сказал он.

«Успех нашей работы во время обеспечения общественного порядка в ходе финала Лиги чемпионов зависит от слаженной работы всех подразделений. Ключевым в этом процессе является ситуационный центр полиции города. Туда будет передаваться вся информация, начиная с момента прибытия команд и болельщиков. В нем, кроме правоохранителей, будут представители Департамента коммуникации МВД для оперативного информирования СМИ и представители Департамента международного сотрудничества МВД для связи с международными партнерами и посольствами», - отметил Яровой.

Замминистра подчеркнул, что, несмотря на мощные массовые мероприятия, полицейские и в дальнейшем должны выполнять свою повседневную работу.

«Надо помнить, что жизнь не останавливается. Мы и в дальнейшембудем оперативно реагировать на все вызовы», - сказал он.

Напомним, к обеспечению безопасности во время матча Лиги чемпионов будет привлечено около 12 тысяч правоохранителей.
ForUm

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