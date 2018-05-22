Детенизация экономики и формирование гибкого рынка труда с учетом потребностей работодателей и возможностей работников будет способствовать сокращению миграции из Украины и позволит в среднесрочной перспективе даже привлекать специалистов в нашем государстве. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания с участием руководства Министерства социальной политики, Министерства финансов, других уполномоченный органов и экспертов-экономистов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он признал, что проблема миграции кадров из Украины существует. Правда, формировалась она десятилетиями и также длительное время не решалась. «Последствия ощущаются сегодня. Украинские предприниматели уже сейчас говорят, что не хватает квалифицированных кадров», - сказал Гройсман.

При этом, как отмечали участники совещания, найти работу за рубежом по квалификации – крайне трудно. По данным Госстата, только 26,8% трудовых мигрантов работали за рубежом в соответствии с полученной квалификацией, 36% - работали на работах, которые не требовали квалификации, почти 30% работали в совершенно другой сфере - не по профессии вообще.

Мужчины, а они чаще выезжают за границу в поисках работы, больше задействованы в строительных работах, женщины – как домашние работницы. Значительная часть трудовых мигрантов занята в сельском хозяйстве, прежде всего, в сезонных работах.

Как отметил премьер-министр, один из способов решить проблему – готовить специалистов в соответствии с требованиями и ожиданиями работодателей и обеспечить достойную оплату труда.

«Миграция характерна не только для Украины. Люди выезжают в другие страны – где выше заработная плата и стандарты жизни, - отметил глава правительства. - Если будет расти заработная плата в Украине, люди будут больше рассматривать возможность, чтобы жить в родной стране. Нам нужно найти меры, которые позволят бизнесу найти рабочих, а украинским рабочим – найти достойные рабочие места».

Участники совещания отметили, что в контексте уменьшения миграции Украины нужно действовать сразу по нескольким направлениям. Ключевой из них – реализация реформ и оживление экономической активности. Это будет способствовать созданию условий труда, формированию мотивации вернуться в Украину, остаться здесь и работать на благо своего государства.