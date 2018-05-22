Среди основных угроз во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве – террористическая угроза, мелкий криминалитет и массовые драки болельщиков. Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

«Основная угроза – террористическая. Для ее предотвращения мы плотно сотрудничаем с СБУ. Также ожидаем активизации мелкого криминалитета – воров, карманников. Для предотвращения этой угрозы на улицах Киева уже выведены дополнительные патрули», - рассказал он.

Кроме того, возможны драки между футбольными фанатами. Для их предотвращения будут задействованы дополнительные силы правоохранителей.

«Также в Киеве соберется много футбольных фанатов, после матча кто-то будет расстроен поражением своей команды, кто-то рад победе своей команды. Возможны массовые драки. Для охраны общественного порядка и недопущения таковых на улицах будут дополнительные наряды правоохранителей», - отметил Крищенко.

По его словам, всего в столице во время финала ЛЧ будут дежурить около 10 тыс. правоохранителей. Среди них бойцы Нацгвардии, полицейские Киева, сотрудники ГосЧС, патрульная полиция и правоохранители, привлеченные из других регионов.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тыс. гостей.