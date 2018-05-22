Президент Эстонии Керсти Кальюлайд станет первым главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от боевиков часть Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко
«Президент Эстонии станет первым главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса», - написал он в Twitter.
Цеголко напомнил, что Эстония была первым государством, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа. «Еще в 1993 году», - отметил он.
Кальюлайд которая находится в Киеве с официальным визитом.
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