Госдума РФ во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.

Согласно принятому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, передает Интерфакс.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией таких государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией этих стран, на участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать «иные меры» воздействия.

Меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Как сообщалось, к третьему чтению законопроекта был существенно расширен список компаний, к которым в случае решения президента РФ по инициативе правительства могут быть применены меры воздействия. В ранней версии законопроекта санкции можно было накладывать на российские компании с иностранной долей участия в капитале в размере более 25%. Согласно принятому закону, под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.