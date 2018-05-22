Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины направил в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников милиции особого назначения «Беркут», подозреваемых в избиении студентов на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«21 мая 2018 в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве (один из которых является действующим сотрудником полиции и помощником народного депутата Украины (на общественных началах), которые обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов», - говорится в сообщении.

Ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 7 сотрудников столичного «Беркута».

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей преступлений, совершенных во время протестных акций, продолжается.