также в разделеОбщество
Савченко хотят взять на поруки 54 человека 11
Обвинительный акт против Мартыненко направили в суд 10
На Светлодарской дуге уничтожена передовая позиция боевиков 51
Вступили в силу новые правила выписки рецептов на лекарства 95
По подозрению в организации договорных футбольных матчей задержали 50 человек 52
Первоклассников в Украине будут оценивать по-новому 64
Концерт Козловского отменили в еще одном городе 53
В Украине стартовала основная сессия ВНО 28
Военные задержали еще одного боевика «ДНР» 40
Аксенов хочет возродить колхозы в Крыму 114
Карпюк призвал украинцев не ехать на ЧМ в Россию 58
Угонщику мотоцикла Найема избрали наказание 92
МИД ведет переговоры об обмене Сенцова на Вышинского 44
21 мая. Картина дня 56
Сумских патрульных, издевавшихся над мужчиной, уволили 86
Порошенко поздравил с днем рождения легендарного «киборга» 58
Боевики хоронят убитых россиян в скотомогильниках на Донбассе 113
Украинский лоукостер совершил первый рейс 112

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины направил в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников милиции особого назначения «Беркут», подозреваемых в избиении студентов на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года.  Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«21 мая 2018 в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве (один из которых является действующим сотрудником полиции и помощником народного депутата Украины (на общественных началах), которые обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов», - говорится в сообщении.

Ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 7 сотрудников столичного «Беркута».

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей преступлений, совершенных во время протестных акций, продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги