В Крыму на автомобильной трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается на сайте следкома РФ.

«Один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны пгт Гаспра в направлении автодороги «Ялта-Севастополь».

Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КIA, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир КIA и восьмилетний пассажир автомобиля ВАЗ.

В настоящее время водитель автомашины Mercedes задержан в установленном законом порядке, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы и авто-техническая судебная экспертиза. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.