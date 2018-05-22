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В результате обстрела боевиков в прифронтовом Зайцево ранена женщина, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

60-летняя мирная жительница была ранена вчера, 21 мая, около 21:00. Она находилась в собственном дворе.

Женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой в больницу Бахмута.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

На место направлены следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

Напомним, по данным Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по Зайцево.

 
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