В результате обстрела боевиков в прифронтовом Зайцево ранена женщина, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
60-летняя мирная жительница была ранена вчера, 21 мая, около 21:00. Она находилась в собственном дворе.
Женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой в больницу Бахмута.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
На место направлены следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.
Напомним, по данным Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по Зайцево.
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