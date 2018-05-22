Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил возобновить работу колхозов на территории аннексированного полуострова. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании российского Совета министров Крыма 21 мая, сообщает Крым.Реалии.

«Уничтожение колхозов и совхозов в советское время – это отрицательный пример того, как можно очень быстро развалить сельское хозяйство... Возможно, пойти по пути, когда «Корпорация развития» выкупила бы паи у людей и частников, и вернула бы их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Ничего иначе не получится», – цитируют Аксенова российские СМИ.

В январе российский министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин прогнозировал, что в 2018 году в аннексированном Крыму ожидается хороший урожай сахарной свеклы и зерновых культур. Тогда чиновник сообщил, что крымские аграрии отсеяли 436 тысяч гектаров озимой пшеницы и планируют собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна.

В то же время некоторые крымские аграрии пожаловались местным СМИ, что выращивают пшеницу себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России их продукция сильно подешевела. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове.