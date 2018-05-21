Обыски ФСБ России в домах у крымских татар и обвинения в экстремизме являются попыткой дискредитировать Меджлис крымскотатарского народа перед мировой общественностью, считает глава Меджлиса Рефат Чубаров.
«Как правило, при планировании и реализации любых провокаций во временно оккупированном Крыму, ФСБ РФ ставит комплексные задачи. В данном случае, бесспорно, одной из целью разворачиваемых в Крыму в эти дни новых репрессий и провокаций против крымских татар является попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом. Тем более, именно в эти дни Международный суд ООН потребовал у России объяснений о причинах неисполнения ею решения суда от апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа», - написал он в Facebook.
Напомним, ФСБ России заявила, что якобы пресекла в Крыму деятельность «экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ».
СБУ назвала эту информацию «очередными фантазиями ФСБ».
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