Президент Украины Петр Порошенко поздравил «киборга»-танкиста Евгения Межевикина с 36-летием.

«Танкист-виртуоз - так отзываются о Евгении Межевикине опытные командиры и его побратимы. Он одним из первых отправился на восток защищать Украину: воевал в самом аду донецкого аэропорта, где спас десятки жизней украинских воинов», - говорится в поздравлении Президента.

Межевикин прошел Пески, Водяное, Волноваху – места, которые сегодня знает каждый украинец. Летом 14-го в районе Тоненького рискуя собственной жизнью локализовал пожар на складе боеприпасов и спас личный состав и технику. А в октябре в районе Опытного обеспечил эвакуацию личного состава и двух БТР-80.

«И сегодня легендарный Киборг празднует свое 36-летие. С днем ​​рождения, друг!» - говорится в Facebook Порошенко.