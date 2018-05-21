Американское космическое агентство NASA вместе с компанией Orbital ATK запустили ракету-носитель Antares с грузовым спутником на Международную космическую станцию (МКС).

Видео полета ракеты-носителя, построенной при участии украинских компаний, транслируется на сайте NASA.

По киевскому времени запуск со стартовой площадки на базе Валлопс в штате Вирджиния состоялся в 11:44 в понедельник. Пока полет проходит нормально, сообщает Укринформ.

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым спутником Sygnus на борту - уже девятая миссия по доставке груза на Международную космическую станцию.

Планируется, что спутник доставит на МКС более 3,3 тонны полезного груза, включая научно-исследовательскую аппаратуру и материалы, а также провизию для экипажа и другое оборудование.

Ранее запуск корабля планировался 20 мая, однако был перенесен из-за погодных условий.

Как известно, Antares создан американской корпорацией Orbital ATK с участием иностранных партнеров, в частности ряда украинских предприятий. Так, основная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» (оба г. Днипро) в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях Antares, которые проводились в США.