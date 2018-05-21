В районе проведения операции Объединенных сил украинские военные уничтожили боевую машину пехоты боевиков.

Видео уничтожения БМП, снятое с беспилотника, опубликовано на странице 93-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

«Утро понедельника лучше начинать с чего-то приятного. А что может быть приятнее зрелища очередной горящей БМП российско-оккупационных сил?» – говорится в сообщении.

«Врачи тактической группы «Моспино» и эксперты по здоровому образу жизни 93-й ОМБр предупреждают: заниматься терроризмом в Украине вредно для здоровья», – подчеркнули в 93-й бригаде.