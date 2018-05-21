Служба безопасности Украины заявляет, что информация ФСБ России о «создании экстремистской группы» в аннексированном Крыму при поддержке украинских спецслужб не отвечает действительности. Об этом Крым.Реалии сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

От дополнительных комментариев по теме она отказалась.

«Мы не комментируем очередные фантазии ФСБ», – сказала спикер СБУ.

Ранее ФСБ России заявила, что якобы пресекла в Крыму деятельность «экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ».