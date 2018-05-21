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ФСБ РФ заявляет о раскрытии деятельности экстремистской группы, якобы созданной помощником уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова, сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что «экстремисты планировали преступления для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове».

Отмечается, что группу якобы сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков.

«В апреле Стешенко раскрыли при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания указа президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. Кроме того, в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью. За каждую проведенную акцию им было обещано по пятьсот долларов США», – говорится в сообщении.

«Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск», – подчеркнули в ФСБ.

Напомним, 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска «Чонгар» при въезде в аннексированный Крым.

Позже Стешенко нашелся в крымском спецприемнике для административно задержанных.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием назвать причины задержания Стешенко. 
ForUm

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