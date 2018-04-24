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Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием назвать причины задержания украинца Александра Стешенко. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. 

«В связи с задержанием Александра Стешенко при въезде в оккупированный Крым направили ноту РФ с требованием сообщить причины задержания и место его нахождения», – написала она в Twitter. 

По данным проекта «Крым SOS», 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска «Чонгар» при въезде в аннексированный Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на «Чонгаре» «усомнились в его сходстве с фото в паспорте». С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенко, а потом опровергла.
ForUm

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