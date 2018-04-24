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Харьковчанин Александр Стешенко, связь с которым оборвалась 11 апреля во время пересечения КПВВ «Джанкой», отбывает административный арест в ИВС Симферополя.

Об этом сообщил адвокат семьи Стешенко Эдем Семедляев, передает КрымSOS.

По его словам, срок ареста истекает сегодня в 22:00.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием назвать причины задержания Стешенко. 

11 апреля российские силовики задержали украинца на пункте пропуска «Чонгар» при въезде в аннексированный Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на «Чонгаре» «усомнились в его сходстве с фото в паспорте». С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенко, а потом опровергла.
ForUm

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