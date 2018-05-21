В оккупированном Крыму российские силовики пришли с обысками к активистам объединения «Крымская солидарность».

Как сообщается на странице организации в Facebook, в Бахчисарае проходят обыски в доме активиста «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева.

«В настоящий момент 21.05.2018 г. по адресу ул. Строительная, 32, г. Бахчисарай проходят следственные мероприятия - обыск в жилище у Мустафаева Сервера Рустемовича, с которым у меня заключено соглашение об оказании последнему правовой помощи, защиты прав и свобод. В доме находятся пенсионеры и малолетние дети. В нарушение УПК РФ, я, как адвокат Мустафаева С.Р., не был допущен к своему доверителю по месту проведения обыска (иных следственных мероприятий) сотрудниками (предположительно) Центра по противодействию экстремизму и ФСБ, что является существенным нарушением прав на защиту. Прошу провести соответсвующую проверку по изложенным выше фактам и принять меры прокурорского реагирования. Также, мне не удалось дозвониться дежурному прокурору и в приемную прокуратуры по телефонам указанным на официальном сайте прокуратуры Республики Крым», – сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Также идет обыск у активиста Эдема Смаилова в селе Долинное. «В доме Эдема Смаилова силовиками заблокированы трое детей. Его супруга не может пройти в свое домовладение, потому что ее не пропускают», – говорится в сообщении.

Адвокат Смаилова Айдер Азаматов сообщил, что его не пустили к подзащитному. «Направил в прокуратуру Крыма жалобу о нарушении права на защиту и о незаконности не допуска адвоката для оказания юридической помощи через электронную приемную. «Кратко говоря, человека даже лишили права на защиту в тот момент, когда он один сам собой в присутствии большого количества правоохранителей и под огромным психологическим давлением», – отметил он.