В результате обращения Национального банка Украины Министерство юстиции отменило незаконные действия государственных регистраторов по реализации мошеннической схемы.

Как сообщается на сайте НБУ, суть схемы заключалась в незаконном завладении принадлежащим неплатежеспособному «ВиЭйБи Банку» зданием в центре Полтавы стоимостью свыше 24,8 млн грн.

Отмечается, что регулятор получил указанное здание в ипотеку в июне 2014 года, однако в марте текущего года узнал о неправомерном выведении имущества из-под обременения и перерегистрации на частную фирму, сообщают ElVisti.

«Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины рассмотрела представленные жалобы Национального банка и полностью удовлетворила их», - говорится в сообщении.

«ВиЭйБи Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка являлся собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «ВиЭйБи Банк» в ноябре 2014 года, а с марта 2015 года проводит ликвидацию финучреждения.