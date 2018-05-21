В понедельник, 21 мая, в Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошла стрельба. Пострадали два человека.

Выстрелы прозвучали около 05:40, сообщает Информатор.

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета «Форт» с травматическими патронами.

Рядом с местом инцидента обнаружен разбитый пивной бокал, кровь и гильзы. В результате происшествия двоих человек госпитализировали.

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие. Подробности выясняются.