Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства, сообщил Национальный избирательный совет страны.

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов, сообщает УНИАН.

«Мы не признаем этот избирательный процесс легитимным, - заявил Фалькон. - В Венесуэле должны пройти новые выборы».

Голосование должно было состояться в декабре 2018 года, но Национальное учредительное собрание, состоящее в основном из сторонников Мадуро, перенесло дату выборов.

Оппозиционная коалиция «Блок демократического единства», контролирующая парламент Венесуэлы, в настоящее время разделена, там считают, что выборы были перенесены, чтобы воспользоваться разногласиями.

Двум главным кандидатам от коалиции ее руководство не разрешило выдвигаться, остальные подходящие политики уехали из страны.

Одна из причин бойкота выборов оппозицией - это результаты выборов органов местного самоуправления в прошлом году. Партия Мадуро победила в 17 из 23 штатов, и его противники заговорили об обмане.

Фалькон, который, несмотря на бойкот со стороны оппозиции, все же решил принять участие в выборах, заявлял, что только таким образом можно заставить Мадуро уйти.

Он считает, что большая часть граждан Венесуэлы хотела бы избавиться от противоречивой фигуры нынешнего президента, и им следует дать шанс проголосовать за другого кандидата.

Другие представители оппозиции, впрочем, не слишком довольны позицией Фалькона, некоторые даже назвали его предателем.

Выступая перед своими сторонниками в Каракасе после объявления результатов выборов, Николас Мадуро обвинил Фалькона в неуважении к народу.

«Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили. Надо уважать народ Венесуэлы», - заявил он.

Напомним, США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло, второго – после Мадуро – человека в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в получении доходов от наркоторговли.