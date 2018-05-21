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Вчера, 20 мая, в районе Золотого Луганской области в 300–500 метрах от патрулей СММ ОБСЕ произошел взрыв, сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что 20 мая в 11:04 два патруля СММ в составе десяти сотрудников миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), а именно на его южном крае.

«Из автомобилей вышли все члены патрулей, пятеро из них разговаривали с двумя невооруженными членами вооруженных формирований. Кроме того, они видели еще от 5 до 8 членов вооруженных формирований, которые ходили вокруг блокпоста на участке разведения: один из них имел при себе автомат (типа АК), а остальные были без оружия», – говорится в сообщении.

По данным СММ, в 11:06 члены патрулей услышали взрыв неопределенного происхождения в 300–500 метрах к северу (по оценке, в пределах участка разведения сил и средств). СММ ранее зафиксировала зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) примерно в 10 метрах к юго-западу от упомянутого блокпоста на участке разведения. Оба патруля немедленно покинули этот район и благополучно вернулись на свои базы», – сказано в сообщении. 

 
ForUm

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