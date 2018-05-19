США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло, второго – после Мадуро – человека в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в получении доходов от наркоторговли, сообщает Голос Америки.

Впервые Вашингтон публично связал Мадуро, в отношении которого действуют американские санкции, с торговлей наркотиками.

Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указало, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

«Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков», – говорится в заявлении.

Полученные от наркоторговли деньги, отмывались в Коста-Рике и России.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете.