В воскресенье, 20 мая, РФ ультимативно закрыла 2 тыс. квадратных километров Азовского моря для украинских судов, сообщает ТСН.
Причина - якобы проведение боевых стрельб.
В некоторых районах расстояние до украинского побережья - не больше десяти миль.
Следует отметить, что это является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.
Как ранее сообщал ForUm, украинская разведка заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.
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