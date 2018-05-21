также в разделеОбщество
В Меджлисе считают, что Керченский мост себя не оправдает 7
Пограничники задержали троих украинцев с паспортами «ДНР» 14
На Волыни готовившего теракт француза приговорили к 6 годам тюрьмы 17
Избитый в Польше украинец вернулся домой 21
«Фантазии ФСБ»: СБУ ответила на обвинения в создании экстремистской группы в Крыму 16
Опубликовано видео уничтожения БМП боевиков на Донбассе 53
Штаб ООС: Через взорванный в «ЛНР» мост шло оружие боевикам 286
Воры вынесли из квартиры нардепа Пономарева $200 тысяч 48
Вышинского не собираются лишать гражданства Украины 14
Перед поездкой на ЧМ-2018 украинцам советуют зарегистрироваться в системе «ДРУГ» 33
Дьяченко: Действия власти вредят книжному и музыкальному бизнесу 34
В США запустили ракету-носитель, разработанную при участии Украины 45
Обнародовано полное видео ликвидации командира боевиков «Мамая» 134
СБУ допросила Радецкого 25
ФСБ заявляет о раскрытии в Крыму созданной Чубаровым «экстремистской группы» 33
Полторак поручил усилить контроль за вывозом оружия из района ООС 70
Из Украины запустят поезд в Румынию 115
Оккупанты проводят обыски у активистов «Крымской солидарности» 48

В воскресенье, 20 мая, РФ ультимативно закрыла 2 тыс. квадратных километров Азовского моря для украинских судов, сообщает ТСН.

Причина - якобы проведение боевых стрельб.

В некоторых районах расстояние до украинского побережья - не больше десяти миль.

Следует отметить, что это является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.

Как ранее сообщал ForUm, украинская разведка заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

137
Теги