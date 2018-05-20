Вчера, 19 мая, в Роменском районе Сумской области в результате столкновения легковушки «БМВ» и микроавтобус «Фольксваген-Транспортер» погибли девушка и молодой человек, которые находились в легковушке, водитель буса получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Сегодня в сети интернет была распространена информация о данному ДТП, будто бы люди погибли, убегая от преследования полиции. Сами правоохранители утверждают: такое заявление не соответствует действительности. На самом деле полицейские были свидетелями ДТП, а не преследователями», – говорится в сообщении.

По данным главка, сообщение о том, что водитель легкового автомобиля «БМВ» нарушает все возможные правила дорожного движения и ведет себя на дороге неадекватно, в полицию Недрыгайловского района поступило от одного из местных жителей, который на своем автомобиле ехал в том же направлении.

Для проверки этого сообщения отправился экипаж «быстрого реагирования» Недрыгайловского отделения полиции. Через несколько минут заявитель вышел на связь с полицией и сообщил, что нарушитель, остановившись, резко изменил направление своего движения, направившись обратно в Ромны. Поэтому, навстречу ему выехала другая группа полицейских, на этот раз из Роменского отдела полиции.

«Впереди нашего экипажа по основной дороге ехал микроавтобус «Фольксваген-Транспортер», поэтому именно он и стал жертвой того самого водителя-нарушителя, который внезапно, на огромной скорости, выехал на полосу встречного движения, и врезался в «Фольксвагена». Наш экипаж фактически стал свидетелем дорожной аварии. Поэтому представляется более чем странным тот факт, что СМИ распространили информацию о якобы преследовании автомобиля-нарушителя нашими сотрудниками, в то время как наш экипаж ехал ему навстречу. Сотрудники полиции немедленно вызвали «скорую», которая забрала пострадавшего водителя микроавтобуса с тяжелыми травмами и доставили его в больницу. Через десять минут после ДТП на место происшествия прибыли наши коллеги из Недрыгайловского ОП, которые выехали на предыдущий вызов», – комментировал событие заместитель начальника Роменского отдела полиции Андрей Перелазний.

Выяснилось, что за рулем «БМВ» находилась девушка, а владелец машины находился рядом на пассажирском сидении. Оба погибли. По словам односельчан погибшего, молодой человек два последних дня очень активно «отдыхал», распивая спиртное. У него дома осталась беременная жена.

Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей), в рамках которого назначен ряд экспертиз и исследований, которые должны выяснить объективную причину ДТП.