В Индустриальном районе Днипра на улице Гули Королевой возле кафе произошел взрыв неизвестного устройства, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о взрыве неустановленного предмета поступило в Службу спасения «101» от дежурного Главного управления Национальной полиции 20 мая в 00:31.
По указанному адресу было направлено дежурное отделение 18 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что здание кафе одноэтажное, отдельно стоящее.
Осколками неизвестного взрывного устройства повреждены окна, двери и фасад здания на площади 10кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
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