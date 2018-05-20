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В Индустриальном районе Днипра на улице Гули Королевой возле кафе произошел взрыв неизвестного устройства, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о взрыве неустановленного предмета поступило в Службу спасения «101» от дежурного Главного управления Национальной полиции 20 мая в 00:31.

По указанному адресу было направлено дежурное отделение 18 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что здание кафе одноэтажное, отдельно стоящее.

Осколками неизвестного взрывного устройства повреждены окна, двери и фасад здания на площади 10кв. м.

Погибших и пострадавших нет.
ForUm

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