Сегодня, 20 мая, около 5:00 на 84 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Березанском районе Николаевской области возле села Красное в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли 5 человек, еще 3 – пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Водитель микроавтобуса Nissan не справился с управлением и допустил переворачивание и столкновение с деревом.

В результате ДТП погибли 5 человек и пострадали 3 человека (личности устанавливаются). Всего в автомобиле находились 8 человек.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования проводили работы по деблокированию тел погибших.